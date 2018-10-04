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Şehit Ali Hekim'in 25 günlük evli olduğu ortaya çıktı

Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan uzman çavuş Ali Hekim’in 9 Eylül’de evlendiği, şehidin eşinin ise 3 gün önce Antalya’dan Batman’a gittiği öğrenildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan uzman çavuş Ali Hekim'in 9 Eylül'de evlendiği, şehidin eşinin ise 3 gün önce Antalya'dan Batman'a gittiği öğrenildi.


Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerin önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada şehit olan uzman çavuş Ali Hekim'in Antalya'da yaşayan ailesine acı haber sabah saatlerine ulaştı. Aileye acı haberi Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu İlçe Jandarma Komutanı Salih Demirtaş, Aksu İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Çocuklarının ilk başta yaralandığı haberini alan ve daha sonra şehit bilgisi verilen baba Hasan Hekim ve anne Ayşe Hekim, güçlükle ayakta durabildi. Fenalaşan anne ve babaya ilk müdahaleyi evde bulunan sağlık görevlileri yaptı. Şehidin sabah saatlerinde okula giden kız kardeşine ise acı haber okuldan alınarak eve getirilip evde verildi.



25 gün önce evlendi


Evin önüne dev Türk bayrağı asılırken, çok sayıda vatandaş taziye için şehidin evine geldi. 2 yıllık uzman çavuş olan Ali Hekim'in askerden geldikten bir süre sonra mobilya sektöründe işe başladığı daha sonra ise kendi isteği ile uzman çavuş olmak üzere başvurduğu öğrenildi. Babasının ise bir beton firmasında şoför olarak çalıştığı öğrenildi.


Şehit Uzman Çavuş Ali Ekim'in 9 Eylül tarihinde Antalya'da Arzu Demiralay ile evlendiği öğrenildi. Düğünden sonra tekrar görevine dönen şehidin eşinin de 3 gün önce Antalya'dan Batman'a gittiği belirtildi. Ali Hekim'in cenazesinin memleketi Isparta'da defnedileceği öğrenildi. Şehidin ailesi ise cenazeyi almak üzere Isparta'ya gitti.

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