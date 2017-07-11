Şehit annesi: "15 Temmuz oğlumun doğum günü"

Şehidin annesi Meltem Kılınç, 15 Temmuz’un oğlunun doğum günü olduğunu söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Müdürlüğünde görevliyken geçici görevle Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğüne gönderildikten sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Muhammet Oğuz Kılınç için Antalya’da tören düzenlendi. Uncalı Mezarlığındaki Polis Şehitliği’nde düzenlenen törene Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Vali Yardımcısı Hüseyin Ece, Tugay Komutanı Albay Tahir Savran, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Müftüsü Osman Artan, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve protokol üyeleri, şehidin babası Zeki, anne Meltem Kılınç, şehidin kardeşleri Gamze ve Onur Kılınç ile dayısı, yeğenleri ve yakınları katıldı.

Tören öncesi mezarlığı ilk gelenlerden olan şehidin annesi Meltem ve babası Zeki Kılınç, oğullarının mezarına karanfil bırakarak dua etti. Şehit Oğuz Kılınç’ın kuzenleri İl Müftüsü Osman Artan dua okuduğu sırada gözyaşlarını tutamadı. Küçük çocukları şehidin dayısı sakinleştirirken çocukların gözyaşı döktüğünü görenler de duygu dolu anlar yaşadı.

"Evlatlarımızla gurur duyuyoruz"

15 Temmuz’un yıldönümüne birkaç günün kaldığını anımsatan baba Zeki Kılınç, "Yıldönümü dolayısıyla tüm Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan’ın direktifleriyle etkinlikler yapılmakta. Bizler de 15 Temmuz şehit aileleri yakınları olarak bu etkinliklerde bulunuyoruz. Evladımızı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağını göklerden inmemesi, vatanın bölünmemesi, ezanların susmaması için şehit verdik. Şehitler tabi ki verilecek. Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak inşallah. Şehitlerimizin yanında 2 bin 200’e yakın gazilerimiz var. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında ecdadına yakın bir şekilde görevini yerine getirdi. Evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Bizler zaten Türk milleti olarak ecdadımızdan gelen, bizlerin ruhlarına bedenlerine kadar işlemiş durum var ki o da yeri geldiği zaman vatan, millet ve bayrak için şehit olmaktır. Bizler şehadeti baş tacı yapan insanlarız. Evlatlarımız peygamber efendimize komşu, Hazreti Hamza’ya yoldaş olmuşlardır. Bizler de yaşadığımız süre boyunca kıyamete kadar inşallah Türkiye için bu bayrağının göklerden inmemesi için çabalayacağız" dedi.

"Vatan için canını verenler cennete gitmiştir"

Türkiye’nin şehitlerine sahip çıktığını ifade eden Zeki Kılınç, "Vatan için canını verenler cennete gitmiştir. Vatan hainliği yapanlar ise şuan hesap vermekteler. Vatanına ihanet eden kişilerin gideceği yer bellidir. Ne mutlu ki Türkiye Devleti olarak bizler ayaktayız. Bizler evlatsız yaşayabiliriz ama vatansız ve bayraksız yaşayamayız. Bu millet tüm İslam aleminin dualarıyla inşallah kıyamete kadar bu ezanları susturmayacak. Bu bayrakta göklerden inmeyecek. Bizler onurlu ve şerefli insanlar olarak yaşayacağız. Bizler bir tane evlat şehit vermiş olabiliriz ama binlerce Muhammet Oğuzlar, Ömer Halisdemirler kazandık. Bizdeki bu ruh ve heyecan sönmediği sürece ilelebet zafere ulaşmış olacağız" diye konuştu.

"Oğlumun doğum gününü kutluyoruz"

15 Temmuz’un oğlunun doğum günü olduğunu söyleyen şehit annesi Meltem Kılınç, "Şehitlerimizin doğum günü. Bunu büyük yüreklilikle söylüyorum 15 Temmuz bir zaferdir. Biz bu zaferi kutluyoruz. Oğlumun doğum gününü kutluyoruz. Vatan sağ olsun diyorum. Her zaman bunu yürekten söylüyorum ama çok zor. Evlat acısı inanılmaz derecede çok zor. Bir anneye sorsalar evlat mı can mı? Emin olun ki evladın olmadığı hiçbir yerin ne tadı var ne de tuzu var. Evlat sevgisi ve evlat bambaşka fakat evlat sevgisiyle vatan sevgisi aynıdır. Ne vatansız yaşanır ne de evlatsız yaşanıyor. Benim evladım şehit oldu. Çok güzel yerlere gitti. Vatan hainlerinin gideceği yer bu dünyada da ebedi dünyada da gidecekleri yer cehennemdir" dedi.

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vatan haini gibi davranmayı bıraksın artık"

Bu ülkede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi vatanına, milletine sadık, ülkesini düşünen bir liderin olduğunu söyleyen Anne Meltem Kılınç "Şu aşamada bütün şehitlerimize ve gazilerimize sahip çıkmamız lazım. Bunu özellikle vurguluyorum. Çünkü 15 Temmuz’u çok özel bir günden çıkarmaya çalışmak isteyenler var. Bunlara da hakkımı helal etmiyorum bir anne olarak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vatan haini gibi davranmayı bıraksın artık. Dünya ülkeleri, herkesin gözleri bizim ülkemizde. Lütfen vatan hainleri ülkemizin peşini bıraksınlar" ifadelerini kaydetti.

Törenin ardından protokol üyeleri ilk olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Polis Memuru Muhammet Oğuz Kılınç’ın mezarına karanfil bıraktı. Protokol, daha sonra diğer şehitlerin mezarlarını da ziyaret ederek karanfil bıraktı.