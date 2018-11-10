Şehit ateşi Alanya'ya düştü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in (22) Antalya'nın Alanya ilçesindeki ailesine şehadet haber verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde dün gece atış yapıldığı sırada patlama meydana. Patlamada 7 asker şehit olurken, 25 asker yaralandı. Şehit askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in (22) Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'ta oturan ailesine acı haber verildi. Yusuf Önder'in annesi Sevcan Önder ve babası Sunay Önder'e şehadet haberini yetkililer tarafından verdi. Şehidin ailesinin oturduğu eve ve çevresindekiler evlere Türk bayrağı asılırken, evin önüne taziye çadırı kuruldu. Sağlık ekipleri şehidin evinde hazır bekletilirken, haberi duyan yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Yusuf Önder'in ailesinin iki çocuğundan küçüğü olduğu ve aslen Bursalı olan ailesiyle Alanya'da ikamet ettiği öğrenildi.

Öte yandan bir dizi temaslar için Fransa giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şehidin ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi.