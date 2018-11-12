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Şehit cenazesi Gazipaşa getirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder’in cenazesi Antalya’nın Gazipaşa Havalimanına getirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in cenazesi Antalya'nın Gazipaşa Havalimanına getirildi. Şehit cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Alanya'ya götürüldü.


Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde geçen Cuma günü gece atış yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 7 asker şehit olurken, 25 asker yaralandı. Şehit askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in (22) cenazesi, bu sabah Van'da düzenlenen resmi törenin ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçak ile Gazipaşa Havalimanına getirildi. Şehidin askeri geçitle Türk Bayrağı'na sarılı tabutu cenaze aracına konularak konvoylar eşliğinde Alanya'ya gönderildi.


Şehit Önder, ikindi Alanya Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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