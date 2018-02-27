Şehit cenazesinde fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi’nde 22 Şubat’ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Harun Bilgin isimli vatandaş aracının başında kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Bilgin, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahalenin ardından hayati tehlikesi devam eden Harun Bilgin Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi. Harun Bilgin Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olan, Manavgat’ta bir içecek fabrikasında depocu olarak çalıştığı bildirilen Harun Bilgin, Aşağı Işıklar Mahallesi’nde defnedilecek.