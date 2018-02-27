Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 13:04

Şehit cenazesinde fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK’lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen sözleşmeli er Cumali Gür’ün cenaze töreninde fenalaşan vatandaş, hayatını kaybetti.

Şehit cenazesinde fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

27 Şubat 2018 13:04


Antalya’nın Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi’nde 22 Şubat’ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Harun Bilgin isimli vatandaş aracının başında kalp krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle duran kalbi yeniden çalıştırılan Bilgin, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Müdahalenin ardından hayati tehlikesi devam eden Harun Bilgin Antalya’da özel bir hastaneye sevk edildi. Harun Bilgin Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Evli ve 2 çocuk babası olan, Manavgat’ta bir içecek fabrikasında depocu olarak çalıştığı bildirilen Harun Bilgin, Aşağı Işıklar Mahallesi’nde defnedilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç