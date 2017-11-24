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24 Kasım 2017 17:46

Şehit öğretmen Metin Kaynar unutulmadı

Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde bir grup öğrenci ve öğretmen 1994 yılında Tunceli’de şehit edilen Öğretmen Metin Kaynar’ı mezarı başında andı.

Şehit öğretmen Metin Kaynar unutulmadı

24 Kasım 2017 17:46


Korkuteli Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 1994 yılında Tunceli’de şehit edilen öğretmen Metin Kaynar’ı mezarı başında andı. Öğretmen ve öğrenciler daha sonra kardeş okul Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere hediyeler verdiler.


Okul Müdürü Ferit Sarı, “1994 Yılında Tunceli Mazgirt Darıkentte şehit edilen Öğretmen Metin Kaynar’ı anma etkinliği çerçevesinde kardeş okul Bozova Şehit Öğretmen Metin Kaynar Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerimize hediye dağıtımı yaptık. Okulumuz öğrencileri ve Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle Şehit Öğretmen Metin Kaynar’ı kabrinde ziyaret ederek dua ettik. Okulumuz Mesleki Tatbikat Camisinde Cuma namazı öncesi vefat eden öğretmenler için okunan hatim duasını icra ettik. Vefat eden öğretmenlerimize Allah rahmet etsin” dedi.




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