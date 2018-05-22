Şehit polis memuru için Antalya Emniyet Müdürlüğünde tören

Şehidin eşi gözyaşlarına boğulurken, iki kızının hiçbir şeyden habersiz oynadığı görüldü.

Dün gece Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarındaki bir AVM önünde silahla yaralama olayında, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli Serkan K.’nin incelediği tabancanın ateş alması sonucu yerden seken kurşunla karnından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen 36 yaşındaki Gökmen Taşkıran için Antalya Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Taşkıran’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi yakınları ve meslektaşları tarafından Uncalı Mezarlığı Morgundan alınarak konvoy eşliğinde emniyete getirildi. Taşkıran’ın kendisi gibi polis memuru olan eşi Ayşegül Taşkıran, kızları 5 yaşındaki Ahsen ile 2 yaşındaki Amine’ye sarılarak gözyaşı döktü. Tören sırasında Amine Taşkıran’ın babasının tabutunun önüne gelip tabuta bakması duygusal anlara neden oldu.

Antalya Emniyet Müdürü Vekili Ramazan Ahmet Taşır, olayın üzüntüsünü derinden yaşadıklarını söyledi. Taşkıran’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Elazığ’a gönderildi.

Öte yandan polis memuru Serkan K.’nın Asayiş Şube Müdürlüğünde gözaltında bulunduğu öğrenildi.