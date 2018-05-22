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22 Mayıs 2018 11:39

Şehit polisin cenazesi gözyaşlarıyla alındı

Antalya’da gittiği silahla yaralama olayında incelediği tabancanın ateş alması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memurunun cenazesi morgdan alındı.

Şehit polisin cenazesi gözyaşlarıyla alındı

22 Mayıs 2018 11:39


Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarındaki bir AVM’nin önünde dün gece yarısı meydana gelen olayda, F.K. tartıştığı S.A.’yı bacağından tabancayla yaraladı. Olay yerine gelen polis memuru Gökmen Taşkıran da, incelediği suç aleti tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralandı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşkıran, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Taşkıran’ın cansız bedeni yapılan otopsinin ardından mesai arkadaşları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Şehit polisin bazı arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Gökmen Taşkıran’ın cenazesinin Emniyet Müdürlüğündeki törenin ardından memleketi Elazığ’ın Maden ilçesine gönderileceği öğrenildi.




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