Şehit topçu er, Alanya'da toprağa verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in cenazesi Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde geçen Cuma günü gece atış yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 7 asker şehit olurken, 25 asker yaralandı.

Şehit askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in (22) cenazesi, bu sabah Van'da düzenlenen resmi törenin ardından havayoluyla Gazipaşa'ya getirilerek burada karşılama töreni düzenlendi. Şehidin askeri geçitle Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak konvoylar eşliğinde Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'taki baba evine helallik için götürüldü. Burada dualarla uğurlanan şehidin naaşı Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı'ndaki Asrı Mezarlık Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına şehidin babası Sunay Önder ile annesi Sevcan Önder, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, siyası parti temsilcileri, STK temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve protokol şehidin ailesiyle görüşüp başsağlığı diledi. Namazın ardından Bakan Çavuşoğlu ve binlerce kişinin omuzlarında taşınan şehidin tabutu aynı mezarlıkta bulunan Alanya Garnizon Şehitliği'ne gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Terhis olmasına 4 ay kalan Topçu Er Yusuf Önder'in bekar ve ailenin tek erkek çocuğu olduğu öğrenildi.