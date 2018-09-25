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Şehit ve gazi ailelerine moral tatili

Şehit ve gazi aileleri Antalya’da 5 gün tatil yaptı.

Şehit ve gazi aileleri Antalya'da 5 gün tatil yaptı.


Antalya'nın Serik İlçesi Belek bölgesinde bulunan Altis Golf Otel, ‘moral ve motivasyon amaçlı' şehit ve gazi ailelerini misafir etti. 5 gün boyunca tatil yapan şehit ve gazi aileleri tatillerinin son gününde otel yönetimine teşekkür etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Ankara Şube üyelerinin olduğu konaklama etkinliğine, toplam 78 kişi katıldı. 5 günlük tatilin kendilerine iyi geldiğini belirten şehit ve gazi aileleri, çok mutlu olduklarını söylediler.

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