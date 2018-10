Antalya'nın Akseki ilçesinde, Şehit ve Gazilere Saygı Konferansı düzenlendi.

Akseki Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Salonu'nda düzenlenen konferansta ilk önce Çanakkale savaşlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri ve jandarma teşkilatını anlatan slaytlar gösterildi.

Konferansta konuşan Akseki Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Abdullah Akyol, Çanakkale zaferinin Türk tarihindeki önemini anlatarak, öğrencilere şehit ve gazilerin değerinin hiçbir şekilde ödenmeyeceğini, Türk milletinin taşıdığı değerler doğrultusunda vatan savunması konu olduğunda hiçbir zaman tereddüt yaşamadığını söyledi.

Türk ulusunun Çanakkale muharebelerinde en müstesna örneğini sergilediğini, engin vatan sevgisinin bir hakikat olarak günümüze kadar geldiğine işaret eden Akyol, "Aziz şehitlerimiz ve gözümüzün nuru gazilerimiz binlerce yıllık Türk tarihinin zaferlerle taçlanmış, sayısız savaşları ile Çanakkale Kurtuluş Savaşı'ndan, Kore'den, Kıbrıs'a ve en nihayetinde 15 Temmuz'da hain darbenin önlenmesine kadar yurdumuzun ve dünyanın her köşesinde milletimizin bağımsızlığı için kanlarını dökerek üzerinde özgür ve bağımsız olarak yaşadığımız bu vatanı bize armağan etmişlerdir. Tek millet, tek bayrak tek vatan ve tek devlet altında birleşmiş olan Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de hain terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında El Bab'ta, Cerablus'ta ve Afrin'de terörle mücadele faaliyetini azim ve kararlılıkla yürütmektedir. Tarihin her döneminde kendi içinde binlerce kahraman yetiştiren bu topraklarda bizler de bugün tarihe tanıklık ediyoruz. Kim hangi işi yaparsa yapsın bu vatanı sevmek için illa bir üniforma giymeye gerek yoktur. Vatanını en iyi seven görevini en iyi yapandır" dedi.

Programa, Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Karataş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Hulusi Mehmet Müdük, gaziler ve şehit yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.