Şehit yakınlarına iftar

Aksu Kaymakamlığı ve Aksu Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen iftar yemeğine, Kaymakam Aydın Ergün, eşi Necla Ergün, Belediye Başkanı Halil Şahin, eşi Ümmü Şahin ve şehit yakınları katıldı.

Aksu İlçe Müftüsü Mehmet Ceylan’ın iftar duasını yaptığı yemekte konuşan Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, "Birlik ve beraberlik ayı olan Ramazan ayında şehit yakınlarımız ve aileleri ile bir arada olmaktan büyük bir mutluluk yaşıyoruz" dedi.

Ramazan ayındaki manevi duyguları, şehit aileleri ve yakınlarıyla iftar sofrasında paylaşmayı amaçladıklarını dile getiren Kaymakam Ergün ise "Şehit ailelerimiz ve yakınlarıyla, Ramazan ayı münasebetiyle verdiğimiz iftar yemeğinde bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.