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28 Mayıs 2018 12:14

Şehitler Ormanı kaderine terk edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesi’nde bulunan Şehitler Ormanı, bakımsızlıktan harabeye döndü.

Şehitler Ormanı kaderine terk edildi

28 Mayıs 2018 12:14

Alan içerisindeki cepheye mermi taşıyan Şerife Bacı anıtı kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.


30 Ağustos 2013 tarihinde dönemin Evrenseki Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve görkemli bir törenle açılan Manavgat Şehitler Ormanı kaderine terk edildi. Ağaçların altındaki kütüklerde çakılı vaziyetteki Manavgatlı şehitlerin isimlerinin bulunduğu plakalar temizlenmeyen otlar yüzünden güçlükle görülürken, ağaçların büyük bölümü bakımsızlıktan dolayı kurumuş vaziyette.


Şehitler ormanının tam ortasındaki tören alanında bulunan Atatürk Anıtı, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale’yi anlatan tablolar, Seyit Onbaşı anıtı büyük ölçüde zarar görürken, Kurtuluş Savaşı’nın Türk kadın kahramanı Şerife Bacı ve mermi taşıdığı Kağnısı kimliği belirsiz kişiler tarafından parçalanmış vaziyette.


Manevi anlamı çok büyük olan Şehitler Ormanının kaderiyle baş başa bırakılmasına ve harabeye döndürülmesine bir anlam veremeyen vatandaşlar “Burada Manavgat’ın ilk şehidinden 2013 yılı 30 Ağustos tarihine kadar olan tüm şehitlerinin adının çakılı olduğu bir kütük ve bir ağacı bulunmakta. Burasını harabeye çevirenler şehitlerimizin mezarda kemiklerinin sızlamasına sebep olmakta. Bir an önce gerekli düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştular.




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