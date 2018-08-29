Şehzade Korkut şenlikleri kapsamında Yörük Göçü düzenlendi

Hafta sonu gerçekleşecek olan 30’uncu Altın Kiraz Yağlı Pehlivan güreşleri, Şehzade Korkut şenlikleri öncesi ve 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları kapsamında Yörük Göçü düzenlendi. Yörük göçü şehitler anıtından başlayıp Korkuteli 100. Yıl Atatürk stadyumunda son buldu.

Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen Yörüklerin katılımıyla gerçekleşen Yörük göçünde konuşan Korkuteli Altın Kiraz Güreş ağası ve Antalya Yörük il Beyi Hamdi Sarıca, bir milletin ilelebet var olabilmesinin kendi kültür ve geleneğini gelecek nesillere taşıyabilmesi ile mümkün olduğunu söyledi. Yörük kültürünün gelecek nesillere taşıyacak en önemli miras olduğunu vurgulayan Sarıca, “bu miras bize büyüklerimizden kaldı. Bu kültürü yaşatabilmek adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kendi kültürümüze, geleneğimize, göreneğimize sahip çıkacağız” dedi.

Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban ise, “Yörüklük yöre halkının kültürüdür. Yapılan etkinlik birlik ve beraberliğimize en iyi örnektir. Birlik ve beraberlik barış ve huzurumuzun teminatıdır. Yörük demek bu ülkenin çimentosu demektir. Ne zaman bu ülkenin bekası tehlikeye girse ilk meydana inen Yörükler olmuştur. Bizde kültürümüze sahip çıkmak için güreş öncesinde Yörük göçü düzenledik.”

Yörük göçüne AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Güreş ağası Hamdi Sarıca, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Fatih Uslu, Kötekli Dernek Başkanı Veli Altıntaş, Yörükler ve vatandaşlar katıldı.

Korkuteli güreşlerinin yapılacağı 100 yıl Atatürk stadyumunda Balıkesir Karesi atlı okçuluk ve savaş sanatları gösteri ekibi bir gösteri sundu.