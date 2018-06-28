Sel nedeniyle bozulan yollara bakıma alındı

Korkuteli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede bozulan yollara bakım ve onarım çalışması başlattı. Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, “Sülekler ve Ulucak Mahalleleri başta olmak üzere birçok mahalle yolumuz yürünemez, hatta araç geçemez hale geldi. Ekiplerimiz bu yollara anında müdahale ederek kepçe ve greyderlerle temizleme ve düzleme çalışması yaptı ve yapmaya devam ediyor. Dere geçişleri büz ve menfezler kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapılmaktadır. İnşallah önümüzdeki süreçte tüm yollarımızda kalıcı çalışmalar yaparak ilçemizde ulaşım sorununu en asgariye düşüreceğiz.” dedi.

“Korkuteli Güzel Olacak”

Çalışmaların sadece yağmur ve selden bozulan yollarla sınırlı olmadığını belirten Başkan İrban, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yol çalışmalarını birçok mahallemizde hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. Bazı yollarımızda kilitli parke taşı döşemesi yapılıyor. Bazı yollarımız asfalt için hazırlanıyor. Bazı yollarımızda kaldırım ve bordür çalışması yapıyor. Yeni yollar açılıyor ve mevcut yollar genişletiliyor. Söz verdiğimiz gibi Korkuteli Güzel olacak” şeklinde konuştu.