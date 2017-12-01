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01 Aralık 2017 11:57

Şelalenin Manavgatlılara ücretsiz olmasını istediler

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşayan vatandaşlar Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’tan, Manavgat Şelalesi girişlerinin ücretsiz olmasını istedi.

Şelalenin Manavgatlılara ücretsiz olmasını istediler

01 Aralık 2017 11:57


Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Manavgat Şelalesi’nde turizmcilerle bir araya geldi. Bakan Kurtulmuş, turizmcilerle yapılacak toplantı öncesinde Şelaleyi gezerek Belediye Başkanı Sözen’den şelale düzenlemesi hakkında bilgi aldı.


Ziyaret sırasında Sarılar Muhtarı Burcu Özden’in eşi eski muhtar Aziz Özden, Bakan Kurtulmuş’a Şelale ile ilgili taleplerini iletti. Özden, "Manavgat Şelalesi uzun yıllardır Sarılar Muhtarlığı ve belediye olduktan sonra da Sarılar Belediyesi tarafından işletilmekte ya da kiraya verilmekte. Sarılar halkından girişte ücret alınmamaktaydı. Ne var ki Büyükşehir yasasıyla birlikte Sarılar Belediyesinin kapatılması, şelalenin Manavgat Belediyesine devredilmesiyle birlikte Sarılar ve Manavgat halkından 5 lira giriş parası alınmaya başladı. Bundan dolayı da Manavgat ve Sarılar’da yaşayan insanlar şelaleye girememekte. Şelale girişinin Manavgat ve Sarılar halkına ücretsiz olmasını istiyoruz" dedi.


Aziz Özden’i dinleyen Bakan Numan Kurtulmuş, konuyu yetkililerle görüşeceğini söyledi.




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