Selle sarsılan çiftçi yaralarını sarmaya çalışıyor

Ev ve sera sahipleri sabah erken saatlerden itibaren temizlik çalışmalarına başladı.

Elmalı ilçesinde dün akşam etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, ev ve tarım arazilerinde zarara yol açtı. Sel sonrası seralara giren üreticiler gördükleri manzarayla büyük üzüntü yaşadı. Salur, Yılmazlı ve Eskihisar Mahallelerinde etkili olan sağanağın ardından Elmalı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, molozlarla kapanan yolları yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı. AK Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İyi Parti Milletvekili Hasan Subaşı ve Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, selin zarar verdiği mahallerde incelemelerde bulundu. Ekipler çamur tahliye işlemleri ve yollara moloz dökerken vatandaşlarda evlerini temizliyor.

Selin zarar verdiği mahalle havadan görüntülendi

Selin özellikle etkili olduğu Salur Mahallesi ise dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde çamura kaplanan tarım arazileri ise dikkat çekti.

Üretici destek istiyor

Salur Mahallesi’nden üretici Nurgül Çavuş, “Yarım saat yağan yağmurun ardından bir anda sel geldi. Serada domates topluyorduk. Hasada yeni başlamıştık. 50 sandık domates toplamıştık. Sel geldi çıktık dışarıya” dedi.

Üretici Zafer Çakar ise, "evdeydik bir süsesi duyduk. Dışarı çıktık anlık bir şey. Aniden sel geldi. Ben çocuklarımı kurtarmak için uğraştım. Seraya eve bakamadım. Bu yıl domates gitti gelecek yıl bakacağız artık.”

Öte yandan, bölgede bulunan bir çok sera ve tarım arazisinin sigortasının olmadığı öğrenildi.