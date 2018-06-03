Sena Nur Çelik, Alanyalılarla biraraya geldi

Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Soğukpınar, Gözübüyük, Güney, Burçaklar, Yenice ve Gümüşgöze mahallelerinde Alanyalılarla bir araya geldi. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur ittifakına destek sözü aldı. Çelik, daha sonra Güzelbağ Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin iftar yemeğine katıldı.

“Türkiye 3,5 kat büyüdü”

Türkiye’yi karalama kampanyalarına rağmen sanayide üretimin son hız devam ettiğini, ihracatta rekorlar kırıldığını kaydeden Çelik, “Türkiye AK Parti iktidarı ile tam 3,5 kat büyüdü. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 7.4’lük büyüme oranıyla Avrupa birincisi, dünya ikincisi olduk. Türkiye bu oranla Avrupa’nın ortalama büyümesini 3’e katladı. Dünyada ülkemizin itibarı yükseldi. Toplumun her kesimi kalkınma ve refahtan pay aldı. 2017 yılında yakaladığımız bu başarı 2018’de de tüm iç ve dış tehditlere rağmen sürecek. Hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine çıkarmaktır. Türkiye’yi yeni dönemde 2 kat daha büyütmek ve ekonomide dünya sıralamasında ilk 10’a girmek istiyoruz. Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için çalışacağız. Ne terör örgütleri ne de Türkiye düşmanları hızımızı kesemeyecek” şeklinde konuştu.

“İstikrar sürsün Türkiye büyüsün”

Başkanlık sistemine geçildiğinde ekonominin daha güçlü hale geleceğini söyleyen Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kişi başı milli geliri 3 bin 500 dolardan 10 bin doların üzerin çıkardık. 24 Haziran’dan sonra hedef 25 bin dolar. 36 milyar dolar olan ihracatımız şimdi 161 milyar dolara yükseldi. Teşviklerle yatırımların önünü açtık, ekonominin çarklarını hızlandırdık. 16 yılda Antalya’da ihracatı 7,5 kat arttırdık. Yatırımlarımıza sürekli yenilerini ekledik. Alanya’yı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Diş Sağlığı Merkezine kavuşturduk. Payallar’da Devlet Hastanesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi yakında faaliyete girecek. Milletimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmeye devam edeceğiz. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün, istikrar sürsün Antalya büyüsün, Alanya büyüsün.”