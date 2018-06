Burada konuşan Çelik, ülkenin yükselişinde tarımın önemli rol oynadığını belirterek, "2023 yılında tarımsal ihracatımızı 40 milyar dolara çıkarmış, bir Türkiye için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.‘’ dedi.

Yeni Mahalle, Akçaalan ve KürüşMahalleleri’ni gezen AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, yeni dönemde yeni projelerle çiftçiye desteğin süreceğini söyledi.

Ekonomik kalkınmada tarımın anahtar aktör olduğunu belirten Çelik, ‘’Tarım insanlığın en eski geçim kaynağıdır. Güçlü ülke olmanın yolu tarım, hayvancılık ve gıdada kendini ispatlamaktan geçiyor. Ülkelerin yükselişinde tarım öncü bir faktördür. 16 yıldır bir çok üründe önemli üretim potansiyeline sahip olan ülkemizi tarımda da daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Yaklaşık 5,5 milyon civarında insanımıza istihdam sağlayan tarım sektörüyle ilgili 15 önemli Kanun çıkardık. 2002’de 36,9 milyar TL olan tarımsal gelirimizi, 2017 yılında 188,7 milyar TL’ye ulaştırdık. Tarımsal hasılada Avrupa’da 4’üncü olan ülkemizi 1’inci sıraya yükselterek Avrupa’nın en büyük tarım ülkesi konumuna getirdik. Bugün 195 ülkeye, 1.690 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz. Her zaman çiftçilerimizin umudunu ve güvenini artırmayı sürdürdük. Üretim maliyetini azaltmak için 2003’te başlattığımız uygulama ile mazot maliyetinin yarısını ödüyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla damızlık düve veriyoruz ve veterinerlik, aşı ve küpe hizmetlerini de bedelsiz karşılıyoruz. Gübre ve yemde KDV’yi kaldırdık. Prim desteği verilen ürün sayısını 5’ten 17’ye çıkardık. Genç çiftçilerimize 30 bin TL hibe projesini hayata geçirdik. Çiftçilerimize faiz kolaylığı sağladık. Makine teçhizat alımlarına yüzde 50 hibe desteği verdik. Milli Tarım Projesi ile hem bitkisel üretimi, hem de hayvancılığı destekliyor, planlı ve kendimize yeterli üretimi amaçlıyoruz. Ülkemizin uluslararası seviyede referans olacak ilk Ulusal Gıda Referans Laboratuvarını kurduk. Türkiye’nin 2023’te tarımsal ihracatını 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Tarım politikalarımıza yeni dönemde yeni projelerle yön vermek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.

‘’Tarım her devrin vazgeçilmezidir’’

Tarımda 5 yıllık kalkınma hedeflerine değinen Sena Nur Çelik konuşmasını şöyle devam etti: ‘’Sanayi ne kadar önemliyse tarımın da o kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. 16 yılda çiftçiye verilen destekleri 7 kat artırdık. 2023 yılında Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasılamızı 150 milyar dolara çıkarmış bir Türkiye hayalimizi çiftçilerimizle birlikte gerçekleştireceğimize inanıyoruz.

81 il ve 250 köyde Birlikte Üretim Modelini hayata geçirmeyi planlıyoruz. 2020 yılına kadar sağlayacağımız 5,2 milyar TL hibe ile 10 bin yeni yatırımı destekleyip 50 bin yeni istihdam oluşturmayı planlıyoruz. Sertifikalı tohum üretimini 2 milyon tona çıkaracağız. Ülkemizin hayvan varlığını artırmak için Ziraat Bankası kredi olanaklarıyla şartları uygun olan yetiştiricilere damızlık düve ve koyun vermeyi hedefliyoruz. Hayvancılıkta proje karşılığı büyükbaş ve küçükbaş alımı, hayvan barınağı, makine ve ekipman alımları dahil olmak üzere 5 yıl vadeli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı tanıdık. Tarım her devrin vazgeçilmez sektörüdür. Bir çok ürünün anavatanı olan Anadolu topraklarının bereketine bereket katmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biliyoruz ki; tohum toprağa düşmeden can bulmaz. Ektiğimiz tohumdan kaliteli ürün almak için suyundan gübresine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamak gerekiyor. Her dönemde toprağın altını bereketli kılmanın, üzerini de imar eden geleneğin takipçileri olarak tarım sektörünü güçlendirmeyi sürdüreceğiz. ‘’

‘’Tarım olmadan kalkınma olmaz’’

Antalya’nın da tarım, hayvancılık ve gıda alanında farklı bir noktaya geldiğini belirten Çelik, “Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’de ilk ve örnek bir proje olan Döşemeltı’nda 2 megavat kurulu güneş enerjisi santrali ile çiftçimiz için elektrik üretimine başladık. Yeni Güneş Enerjisi Santrali yapımını da projelendiriyoruz. 39 sulama kooperatifimiz üyesi olan 7 bin 429 çiftçi ailemize sulama elektriği desteği olarak elektriği bedava sağlıyoruz. Antalya’da 14 yılda 20 Tarımsal Kalkınma Kooperatifine 19,4 milyon TL kredi desteği sağladık. Üreticilerin birleşip güçlenmesine katkıda bulunduk. Yeni tarımsal tesislerinin kurulmasıyla çok sayıda istihdam sağlandı. Büyükbaştan küçükbaşa, besiden süte, yemden arıcılığa kadar birçok alanı destek kapsamına aldık. Antalya’da hayvancılık desteğini 65 kat artırdık. Çiftçimizin yüksek faiz yükü altında ezdirmeyip üretimin önünü açtık. Seracılık modernizasyon kredileri ile üreticilerimize ilk yılı ödeme ve faizsiz, kalan 4 yıl %5,5faiz oranı ile kredi imkanı sağladık. Sera yapımlarında proje karşılığı %50 faiz indirimli kredi vermeye başladık. Hayvancılık, sulama, sertifikalı tohumluk üretiminde faizsiz finansman dönemini başlattık, kredi faizlerini sıfırladık. Antalya’da son 14 yılda tarımsal kredi kullanımında 69 kat artış sağladık. Ziraat Bankası tarafından kullandırılan Tarımsal İşletme Kredilerinin yapılandırılmasını sağladık. Sertifikalı fidan destekleri kapsamında en az 5 dönümlük meyve ağacı dikiminde dönüm başı 400TL’lik, muz fidanında ise minimum1 dönümlük yatırımlarda dönüm başına 280TL liksertifikalı fidan desteği sağladık. Tarım olmadan kalkınma olmaz bilinciyle yepyeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Hem ülkemizde hem Antalya ve Serik’te tarıma elverişli her karış toprağın ekilmesini sağlamayı istiyoruz. Güçlü tarım, güçlü Türkiye, güçlü Antalya ve Serik için vakit tarım vakti diyoruz. 24 Haziran’dan sonra yeni bir tarım devrimiyle çiftçimize hak ettiği değeri vererek büyük Türkiye yolunda yürüyüşümüze devam edeceğiz” dedi.

Sena Nur Çelik, Kürüş ile Kökez Mahallelerinde engelli ve yaşlı ziyaretinde bulundu. Orucunu Gebiz Mahallesi’nde açan Çelik, iftarın ardından Seriklilerle sohbet etti. Son durağı Seçim Koordinasyon Merkezi’nde 24 Haziran seçimleriyle ilgili istişare toplantısı yaptı.