Sena Nur Çelik: “Vakit istiklal vakti, vakit istikbal vakti”

Sena Nur Çelik, Manavgat’ın Şelale, Emek, Yayla, Bahçelievler ve Aydın Mahallelerinde katıldığı toplantılarda 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Alanya’da düzenlenen istikrar yürüyüşüne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ve yaklaşık 5 bin Alanyalı katıldı. Çelik daha sora Alanya AK Parti seçim ofisinde partililerle buluştu. 24 Haziran coşkusu yaşayan Alanya, Türkiye’nin istikrarını bozmaya çalışanların, terör destekçilerine kol kanat gerenlerin kirli ittifakına karşı milli ve yerli olan Cumhur ittifakının yanındayız mesajı verdi.

“Gün bayrağımıza, vatanımıza ve geleceğimize sahip çıkma günüdür”

24 Haziran seçimlerinin Türkiye’nin dönüm noktası olduğunu vurgulayan Çelik, 15 Temmuz ihanet girişiminde Türkiye’nin uçurumun kenarından döndüğünü söyledi. O ihanet gecesinde milletin yeniden var oluş mücadelesi verdiğini ifade eden Çelik, “FETÖ’cü teröristler istiklalimizi, istikbalimizi ve demokrasimizi hedef aldı. Vatan hainleri milletin silahlarını millete doğrulttu. Türkiye düşmanları sivillerin üzerine kurşun yağdırdı. Tanklara, uçaklara gövdelerini siper eden milletimiz ölümün üzerine yürüdü. ’Ölürüz ama yolumuzdan dönmeyiz. Milletimizin emanetini darbeci hainlere teslim etmeyiz’ diyerek dik bir duruş ortaya koyan başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlar sokaklara koştu. Milletimiz yan yana omuz omuza vatanına ve bayrağına sahip çıktı. 100 milletvekili arkadaşımızla beraber darbe gecesi hainlerin bombaladığı Gazi Meclisimizden Türkiye düşmanlarına meydan okuduk. Kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla ’Vatan’ için şehit olmaya koşan kahraman milletimiz darbeye geçit vermedi. Milletimiz bilekleriyle, yürekleriyle, imanlarıyla bu hainleri yenilgiye uğrattı. Dünya o gece tarihi değiştiren görüntüleri hayretle izledi. Milletin gücü tankların gücünü yendi. 251 şehidimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Bu birliğimiz daim oldukça kimse bizim yolumuza taş koyamaz. Pazar günü tarihi bir seçim yapacağız. 24 Haziran’da milletimiz cuntaya, darbelere ve vesayet odaklarına en güzel cevabı verecektir. 24 Haziran bayrağımıza, vatanımıza, özgürlüğümüze ve geleceğimize sahip çıkma günüdür” şeklinde konuştu.

“Milli irade, yıkım ekibini sandığa gömecektir”

Pazar günü milletin, kirli ittifaklara, terör örgütlerine sandıkta net bir mesaj vereceğine dikkat çeken Çelik, sandığa gidin ve oyunuzu kullanın çağrısı yaptı. Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olanların her dönem farklı figüranları sahneye sürdüğünü belirten Çelik, “24 Haziran’da Türkiye düşmanlarının sözcülüğünü taşeronluğunu yapanlarla vatan, millet aşkıyla bir araya gelenler arasında bir seçim yapacağız. Pazar günü istiklal ve istikbal mücadelesi verenler ile terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola giren sözde millet ittifakı arasında tercih yapmak için sandığa gideceğiz. Biz milletimizin ferasetine, gönül gözüne güveniyoruz. Milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da oyunları bozmaya devam edecek. Karanlık odaklarla iş tutanlara sandıkta büyük bir ders verecektir. Çanakkale’de nasıl kanımızın son damlasına kadar mücadele ettiysek ülkemize, geleceğimize, demokrasimize yönelik her saldırıda aynı ruhla direndik. 24 Haziran darbecilere ve terör örgütlerine karşı birliğimizin ispatıdır. Kardeşliğimizin dünyaya ilanıdır. 16 yıl önce başlattığımız kutlu yürüyüşte Antalya’mız, Alanya’mız bizi hiç yalnız bırakmadı. Şimdi yeni bir sürecin arifesinde hemşerilerimizin kararlılığını görüyoruz. Milletimizin irfanıyla bu seçimlerden de zaferle çıkacağımıza inanıyoruz. Bu coşku, bu aşk bizde oldukça hiç bir plan bizi durduramayacaktır. Milletimiz 16 yıllık kazanımlarımızı yıkmayı, durdurmayı vaat eden yıkım ekibine 24 Haziran’da ’dur’ diyecektir. Milli irade yıkım ekibini sandığa gömecektir. Şahlanış için, kalıcı istikrar için, kalkınma için vakit Türkiye vakti diyoruz. Milletimizden aldığımız enerji ile yılmadan geleceğin Türkiye’sini inşa etmek için çalışacağız.”

“Milletimiz mührü yerli ve milli olanlara vuracaktır”

Cumhur ittifakının yerli siyasetin adı olduğunu belirten Çelik, “15 Temmuz darbe girişiminde sonra Türkiye’de yeni bir siyasi süreç başladı. Ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan bir anlayışla Yenikapı ruhu siyasete yansıdı. Cumhur İttifakı bir seçim ittifakı değildir. Türkiye’ye yönelik iç ve dış kaynaklı girişimlere karşı dik bir duruştur. Ülkemizin bekası için tarihi bir birlikteliktir. Cumhur ittifakı tek millet, tek devlet, tek vatan, tek bayrak demektir. Milli olmak, milli geliri artırmaktır. İşimizi ve aşımızı büyütmek, Türkiye’yi IMF’ye muhtaç etmemektir. Savunma sanayinde, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmaktır. Darbelere ve teröre geçit vermemektir. 24 Haziran seçimleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin tam olarak yürürlüğe gireceği seçimlerdir. Pazar günü ülkemize kurulan tezgahları boşa çıkarma günüdür. Türkiye’yi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri haline getirmek için imza atma günüdür. İnşallah 24 Haziran’da taşeron terör örgütlerine, vatanımızı bölmek isteyenlere, topraklarımıza göz dikenlere, irademize pranga vurmaya çalışanlara bir kez daha başaramayacaklarını sandıkta göstereceğiz. Pazar günü Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşıyanlara, fitne peşinde olanlara fırsat vermeyeceğimizi gösterelim. Karar anında ülkemizin kaderine 780 bin kilometrekare vatan toprağımıza sahip çıkma ruhuyla sandığa gidelim. Antalya’dan, Alanya’dan yükselen zafer sesleriyle 25 Haziran sabahına yepyeni bir sayfa açarak uyanacağız. O gün hem milletimizle hem de umudunu Türkiye’den esen merhamet rüzgarına bağlayan mazlumlarla birlikte ikinci bayramımızı kutlayacağız. Şimdi kardeşlik vakti. Şimdi yeniden diriliş ve yeniden yükseliş vakti. Biliyoruz ki Türkiye güçlü liderle güçlenir. İnşallah Antalya ve Alanya’nın kararlı duruşuyla 25 Haziran sabahına zaferle uyanacağız. Hemşerilerimiz 24 Haziran’da milletine aşık, vatanına sevdalı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek verecektir. Milletimizin Pazar günü mührü milli ve yerli olanlara vuracağına inanıyoruz. Mücadelemiz beka mücadelesidir. Mesele memleket meselesidir” dedi.

Sena Nur Çelik, Gazipaşa ilçesinde Cumhuriyet ve Yeni Mahalle Mahallelerindeki toplantılarda Türkiye’nin şahlanacağı yeni dönemi konuştu.