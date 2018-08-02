Sendika Genel Başkanlarından Böcek’e teşekkür

Birleşik Kamu İş Sendikası Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ve Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Hakan Kıran, Tüm Yerel Sen Antalya Şube Başkanı Ünal şahin ve yönetimiyle birlikte Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Memur sözleşmelerinin görüşüldüğü dönemlerde Konyaaltı Belediyesi’nde tüm taleplerinin büyük ölçüde kabul edildiğine dikkat çeken Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Hakan Kıran, bu anlamda kendilerine çalışanların her zaman yanında olduğunu hissettiren Başkan Böcek’e teşekkür etti.

Ülke genelinde özellikle sözleşme dönemlerinde işverenlerin çalışanların hakkını teslim etme noktasında çok istekli olmadıklarını savunan Mehmet Balık, çalışanlarını her daim koruyup kollayan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etmek istediklerini söyledi.

“Çalışanların alın teri kurumadan hakkını vermeyi prensip edindim.” diyen Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediyesi’nde işçi yada memur tüm çalışanların haklarını günü gününe ödediklerini bildirdi. Birleşik Kamu İş Sendikası Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Hakan Kıran ve Tüm Yerel Sen Antalya Şube Başkanı Ünal Şahin’in ziyaretinden son derece memnun kaldığını belirten Başkan Böcek, sendikal hareketin çalışanların haklarının savunulması bakımından son derece önemli gördüklerini bir kez daha vurguladı.