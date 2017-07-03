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03 Temmuz 2017 12:08

“Seninle Evlenir miyim?” Finike’yi kahkahaya boğdu

Antalya’nın Finike ilçesinde bu yıl 2.

“Seninle Evlenir miyim?” Finike’yi kahkahaya boğdu

03 Temmuz 2017 12:08

’cisi düzenlenen Uluslararası Finike Portakal Festivali’nde sahne alan “Seninle Evlenir miyim?” isimli tiyatro oyunu, Finikeli izleyicileri kahkahaya boğdu.


Finike Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Finike Portakal Festivali’nin beşinci gününde Sevil Uyar ve Barbaros Uzunöner tarafından oynanan “Seninle Evlenir miyim?” isimli tiyatro oyunu sahne aldı. 2012 yılında tiyatro eleştirmenleri tarafından ‘Yılın En Komik Tiyatro Oyunu’ ödülüne layık görülen Seninle Evlenir miyim? İsimli oyun, 160. kez perde açtığı Finike’de izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi.


Başarılı bir performans ortaya koyan Sevil Uyar ve Barbaros Uzunöner, izleyenler tarafından büyük bir alkış alırken, Finike Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuna başarılı oyunculara Finike Portakalından yapılan yöresel ürünlerden oluşan bir hediye paketi ve plaket takdim etti. 2. Uluslararası Portakal Festivali bugün Neşet Ertaş’ı Anma Gecesi ile devam edecek. Büyük ustanın şarkılarına İsmail Altunsaray yeniden can verecek.




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