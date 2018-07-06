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06 Temmuz 2018 10:43

Serbest Bölge alanı 782 bin 481 metrekareye ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 656 bin metrekare alanı olan Antalya Serbest Bölge’ye Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait 126 bin metrekarelik alan dahil edildi.

Serbest Bölge alanı 782 bin 481 metrekareye ulaştı

06 Temmuz 2018 10:43


Antalya Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) tarafından işletilen Antalya Serbest Bölge’nin mevcut alanının genişletilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. ASBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olan Vali Münir Karaloğlu ile ASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Serbest Bölge alanına dahil edilen Toprak Mahsulleri alanını gezerek, ASBAŞ yetkililerinden bilgi aldı.



Yeni üretim sahaları kazandırıldı


Toplam 656 bin 125 metrekare büyüklüğe sahip Antalya Serbest Bölgesi’nin yüzde 100 doluluk oranına ulaşması sonrasında genişleme ihtiyacı ortaya çıktı. 656 bin metrekare alanı olan serbest bölge sınırına bitişik Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait 126 bin 356 metrekare alan dahil edilerek, yeni üretim sahaları kazandırıldı. Böylece Serbest Bölge alanı 782 bin 481 metrekareye ulaştı.



95 firma faaliyet gösteriyor


Mega yat üretimiyle liman hizmetlerinin yoğun yapıldığı Antalya Serbest Bölgesi deniz kıyısında yer alan birkaç serbest bölgeden biri olma özelliği taşıyor. Antalya Serbest Bölgesi’nde 31’i yabancı sermayeli olmak üzere yat, medikal, elektronik, inşaat, tarım, tekstil ve hizmet sektörlerinde toplam 95 firma faaliyet gösteriyor.




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