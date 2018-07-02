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02 Temmuz 2018 10:57

Serdar Ortaç Finikelileri coşturdu

Antalya’nın Finike İlçcesi’nde düzenlenen Uluslararası Portakal Festivali’nin son gecesinde Serdar Ortaç sahne aldı.

Serdar Ortaç Finikelileri coşturdu

02 Temmuz 2018 10:57


Finike Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Festivali Final gecesinde Serdar Ortaç, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sahne aldı. 1994 yılında Sanata Karabiberim ile başladığını hatırlatan Ünlü Sanatçı Serdar Ortaç Finike gecesinde muhteşem şarkılarıyla izleyenleri mest etti.


Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Sanatçı Ortaç’a Finike’nin tanıtımı için portakal reçeli ve bir plaket takdim etti. 5 gündür devam eden Festival etkinlikleri Motor gösterileri, Yağlı Direkten Bayrak alma yarışları ve çeşitli etkinlikler Denizcilik ve Kabatoj Bayramı kutlaması ve Serdar Ortaç Konseri ile son buldu.




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