Serdar Özkan Yeniden Antalyaspor’da

Antalyaspor, Serdar Özkan ile bir kez daha anlaştı. Kırmızı-beyazlılar, 2015-2016 sezonunda forma giydiği deneyimli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki futbolcunun transferi kulübün resmi internet sitesinden "Kulübümüz, daha önce de takımımızda oynayan Serdar Özkan ile yaptığı görüşmeler sonucu, 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır" denildi.

2015-2016 sezonunda ligde 30 maçta 7 asistle takımına katkı veren tecrübeli futbolcu, Türkiye Kupası’nda ise 7 maçta 1 gol kaydetti. 2016-2017 sezonunda ise ligde 19 kez kırmızı-beyazlı formayı terleten Özkan, 19 maçta forma giyerken gol ya da asist üretemedi. Geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla ligde boy gösteren 31 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 10 maçta 2 gol 1 asist üretti.

Motta’ya Başkan’dan izin çıkmadı

Sol bek mevkii için çalışmalarına devam eden Antalyaspor, eski oyuncusu Ramon Motta transferinin olumsuz sonuçlandığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Motta ile her konuda anlaştıklarını fakat mevcut kulübü Vasco da Gama Başkanı’nın transfere izin vermediğini ifade etti. Arıcı, "Ramon Motta, yeniden Antalyaspor forması giymeye sıcak bakıyordu. Hemen hemen her konuda anlaşmıştık fakat Vasco da Gama Başkanı oyuncunun kulüpte kalmasını istedi. Transferi olumsuz sonuçlandı. Sol bek transferi için çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.