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18 Haziran 2017 10:42

Serdar Tuncer Antalyalılara unutulmaz bir akşam yaşattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerinde şiir ziyafeti verildi.

Serdar Tuncer Antalyalılara unutulmaz bir akşam yaşattı

18 Haziran 2017 10:42

Ramazan etkinliklerinin konuğu olan ünlü şair Serdar Tuncer, okuduğu şiirlerle Antalyalılara unutulmaz bir akşam yaşattı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri unutulmaz programlarla devam ediyor. İftarını açan Antalyalılar soluğu Karaalioğlu Parkı’nda kurulan etkinlik alanında alıyor. Vatandaşlar, Ramazan Çarşısı’ndan ihtiyaçlarını karşılarken bunun yanında her gün birbirinden güzel etkinliklerle Ramazanı dolu dolu yaşıyor. Ramazan etkinliklerinin bu seferki konuğu ünlü şair Serdar Tuncer oldu. Kurbanım, Salih Baba Ne Çare, Yunus Emre’den Bana Seni Gerek Seni, Sevdim Seni Mabuduma şiirlerini okuyan Tuncer, Yunus Emre’nin Naat-ı Şerif’ini de seslendirdi. Serdar Tuncer’e, Cihan Yıldız okuduğu ilahilerle eşlik etti. Adeta bir şiir ziyafeti ile karşılaşan Antalyalılar manevi bir akşam yaşadı.


İftar sofrası Cumhuriyet Mahallesi’nde


Büyükşehir Belediyesi, kurduğu iftar sofralarıyla da Ramazan ayının faziletini birlik içinde yaşatmayı sürdürüyor. Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen iftar yemekleri Antalya’nın her köşesine Ramazan’ın bereketini taşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu kez iftar sofrasını Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çarşamba Pazarı’nda kurdu. Vatandaşlar dualarla oruçlarını açtı.




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