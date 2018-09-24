Serik Belediye Başkanı Çalık'tan vatandaşa aşure ikramı

Başkan Çalık ve beraberindeki heyet kendi elleriyle aşure dağıttı.

Serik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen organizasyona Serik İlçe Kaymakamı Haluk Şimşek, Ak Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, esnaf odası başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Çalık ve beraberindeki heyet kendi elleriyle aşure dağıttı.

“Bu ay birlik beraberlik ve paylaşım ayıdır''

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Çalık, vatandaşların Muharrem ayını ve Aşure gününü kutladı. Çalık, “Muharrem ayının dinimizde önemli bir yeri var. Bu ayda yaptığımız aşurenin yalnızca ağızları tatlandırmak için değil insanları birbirlerine yaklaştırmasına, paylaşımda bulunmasına ve birlik beraberliğin pekiştirilmesinde önemli bir yeri vardır. Bu ayın bizlere ve bütün insanlığa mutluluk getirmesini, Allah rızası için yapılan hayırların kabul olmasını ve aşuremizin de bereketli olmasını dilerim” dedi.