Serik Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı Yapıldı

Serik Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ile başladı. Toplam 21 gündem maddesinin ele alındığı toplantıda 4 maddeden oluşan raporlar oy birliği ile kabul edilirken 3 teklif maddesi ilgili müdürlüklerin yazısına istinaden geri çekilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2019 mali yılı performans programı, 2019 mali yılı tahmini bütçe ve 2019 yılı gelir tarifesinin de içerisinde bulunduğu diğer teklif maddeleri ise oy birliği ile ilgili komisyonlara havale edildi.

Belediye meclisi, komisyonlardan gelecek gündem maddelerini görüşmek için pazartesi günü toplanmak üzere toplantıya son verildi.