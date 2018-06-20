Serik Belediyesi yaz spor okulları açıldı

’si düzenlenen ’Yaz Spor Okulları’ 8 branşta açıldı.

’si düzenlenen ’Yaz Spor Okulları’ Serik Belediyesi İsmail Ogan Spor Tesislerinde yapılan törenle açıldı. Futbol, Yüzme, Golf, Tenis, Basketbol, Voleybol, Güreş ve Jimnastik dallarının yer aldığı 8 branş için yaklaşık 2 bin öğrenci eğitime başladı. Törene, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan, Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu, Serik Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen, Serik İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mustafa Güner, Serik Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, Serik Belediyesi Spor İşleri Müdürü Engin Ak, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Çalık: “Ülkemize hizmet edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz”

Serik Belediyesi Mehteran takımının da mini bir konser verdiği açılış töreninde Belediye Başkanı Ramazan Çalık, “Bu yıl 5.’cisini düzenlediğimiz Yaz Spor Okullarında geleceğimiz olan çocuklarımızın spor yapmalarına imkân sağlamak için yeni spor tesislerini ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. İnşallah Güreş eğitim merkezinde yetişen sporcularımızla birlikte salon sporlarında ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz” dedi.