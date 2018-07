Serik Belediyesi’nden asfaltlama çalışması

Serik Belediyesi’nin 2017 yılında kurduğu Sıcak Asfalt Üretim Şantiyesi ile birlikte Serik sokakları sıcak asfaltla buluşmaya başladı. Kış ayında durdurulan asfaltlama çalışmaları ise yeniden başladı. Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da, Gebiz, Çatallar, Dorumlar, Kırbaş, Akçapınar, Gökveliler Mahallelerinde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

“160 bin metrekareyi sıcak asfalt ile kapladık”

Serik’te 66 mahallede gerçekleştirdiği asfalt çalışmaları ile vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesini sağlayan Serik Belediyesi, sıcak asfalt atağına yenilerini eklemeye devam ediyor. Asfalt plenti ile kendi asfaltını üreten bir belediye haline geldiklerinin altını çizen Çalık, “Yeni açılan kilometrelerce yol ve serilen tonlarca asfalt, Serik’in geleceğine yapılan yatırımlardır. Serik Belediyesi olarak ilçemizin her noktasında ulaşımı rahatlatıp, modern cadde ve sokaklar için çalışıyoruz. Vatandaşlardan gelen yoğun talepleri yerinde değerlendiriyoruz. İlçemizin dört bir yanında şu an iş makinelerimiz çalışıyor. Yaklaşık 160 bin metrekare alanı sıcak asfalt ile kaplayarak halkımızın daha konforlu yerleşim alanlarına sahip olmalarının mutluluğunu yaşıyoruz. Şehir merkezi odaklı değil bir bütün olarak her noktada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu anlayışla sıcak havaya rağmen güneşin altında çalışan başta işçi kardeşlerimiz olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.