Serik Belediyesi’nden hayvanat bahçesi protokolü

Serik Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçedeki çocukların evcil ve vahşi doğaya ait birçok hayvanı doğru tanıması ve hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde bulunan Discovery Park ile (Hayvanat bahçesi) protokol imzalandı. Protokolün ardından Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, hayvanat bahçesine giderek incelemelerde bulundu.

İncelemelerde Çalık’a Serik ilçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Serik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şahin Bilgi ve belediye birim müdürleri eşlik etti. Başkan Çalık, burada Hayvanat Bahçesi, Dinopark, Akvaryum, Teraryum (Sürüngenler) Parkı, Cartoon Park, Kuş Cenneti, Timsah havuzu, Deve Kuşu Çiftliği ve fok balığı ile yapılan su şovu gösterisini de izledi.

Çalık: ‘‘Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz’’

Çocukların çok seveceği bir park olduğunu belirten Başkan Çalık, ‘‘Serik’te çocuklarımıza ve gençlerimize sosyal aktivitelerde bulunması için hayvanat bahçesi işletmesi ile protokol yaptık. Antlaşma gereği 0-12 yaş grubuna ücretsiz olmak üzere diğer yaş grubuna yüzde 50 indirimli olarak bilet dağıtacağız. Amacımız Belediyecilik alt yapı hizmetlerinin yanında bu tür etkinliklerle çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal etkinliklerde yer almalarını sağlamak” dedi.