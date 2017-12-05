Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 10:25

Serik Belediyesi’nden hayvanat bahçesi protokolü

Antalya’nın Serik Belediyesi, çocukların evcil ve vahşi doğaya ait birçok hayvanı doğru tanıması ve hayvan sevgisini aşılamak amacıyla protokol imzaladı.

Serik Belediyesi’nden hayvanat bahçesi protokolü

05 Aralık 2017 10:25


Serik Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ilçedeki çocukların evcil ve vahşi doğaya ait birçok hayvanı doğru tanıması ve hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla Manavgat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde bulunan Discovery Park ile (Hayvanat bahçesi) protokol imzalandı. Protokolün ardından Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, hayvanat bahçesine giderek incelemelerde bulundu.


İncelemelerde Çalık’a Serik ilçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Serik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şahin Bilgi ve belediye birim müdürleri eşlik etti. Başkan Çalık, burada Hayvanat Bahçesi, Dinopark, Akvaryum, Teraryum (Sürüngenler) Parkı, Cartoon Park, Kuş Cenneti, Timsah havuzu, Deve Kuşu Çiftliği ve fok balığı ile yapılan su şovu gösterisini de izledi.



Çalık: ‘‘Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak istiyoruz’’


Çocukların çok seveceği bir park olduğunu belirten Başkan Çalık, ‘‘Serik’te çocuklarımıza ve gençlerimize sosyal aktivitelerde bulunması için hayvanat bahçesi işletmesi ile protokol yaptık. Antlaşma gereği 0-12 yaş grubuna ücretsiz olmak üzere diğer yaş grubuna yüzde 50 indirimli olarak bilet dağıtacağız. Amacımız Belediyecilik alt yapı hizmetlerinin yanında bu tür etkinliklerle çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal etkinliklerde yer almalarını sağlamak” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
18
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç