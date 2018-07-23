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23 Temmuz 2018 19:14

Serik Belediyespor Kartepe’de kampa girdi

Spor Toto 3.

Serik Belediyespor Kartepe’de kampa girdi

23 Temmuz 2018 19:14

lig ekiplerinden Serik Belediyespor, 2. etap kamp çalışmaları için Kartepe’de kampa girdi.


Tarihinde ilk kez profesyonel lige çıkma başarısı göstererek, 2018-2019 futbol sezonunda lig 3. grupta mücadele edecek olan Serik Belediyespor, ilk etap çalışmalarını Serik’te kendi tesislerinde tamamladıktan sonra 13 gün sürecek olan Kocaeli’ne bağlı Kartepe ilçesinde kampa girdi. Green Park Otel’de 2. etap kamp çalışmalarına başlayan Serik Belediyespor kafilesinde, 5’i altyapıdan olmak üzere 26 sporcu yer alıyor.



Şansal: " Kadromuzu güçlendirdik"


Kamp çalışmaları hakkında konuşan Teknik Direktör Mehmet Şansal, “Yeni sezon öncesi 15 gün Serik’te kendi tesislerimizde çalıştık. 2. etap çalışmalarımıza Kocaeli Kartepe’de devam edeceğiz. Yeni sezona günde çift idman yaparak, en iyi şekilde hazırlanacağız. Burada iki hazırlık maçı oynayacağız. Kadromuzu yaptığımız yeni transferlerle güçlendirdik. Geçtiğimiz yıl ki şampiyon kadrodan ise 3 oyuncu hariç, hepsiyle yeniden anlaştık” dedi.



9 yeni transfer


Serik Belediyespor 2018-2019 futbol sezonu öncesi, Volkan Sevim (Elaziz) Kaan Dorak (Kızılcabölük), Hakan Akman (Sultanbeyli), Çağlar Özel (Kartal) Rauf Öktem (Alanya) Levent Kaya (Evrenseki) Taner Kahraman (Erbağ), Orkun Özdemir (Altınova) ve Abdurrahman Ayhanoğlu’nu (Kemer) renklerine bağladı.




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