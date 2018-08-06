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06 Ağustos 2018 13:54

Serik Haskızılören’de asfalt hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İlçesi’ne bağlı Haskızılören Mahallesi’nin yolunu yeniliyor.

Serik Haskızılören’de asfalt hazırlığı

06 Ağustos 2018 13:54

Alt yapı hazırlıkları süren yol asfaltla kaplanacak.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Başkan Menderes Türel’in talimatıyla asfalt seferberliğini sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bu kapsamda Serik İlçesi Haskızılören Mahallesi yolunda çalışma başlattı. Ekipler 9 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt öncesi, büz koyma, şarampolleri temizleme, zemine filler malzemesi serme işlemlerini gerçekleştiriyor. Asfalt hazırlığının tamamlanmasının ardından yol asfaltla kaplanacak.


Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Etli, Serik Belediyesi Meclis üyesi Recep Büyükgebiz, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan ve Haskızılören Muhtarı Ali Demirhan çalışmaları yerinde inceledi.




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