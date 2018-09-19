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Serik Haspınar yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik’te 18 kilometre uzunluğundaki Haspınar-Kozan-Bozdağan mahalleleri grup yolunu asfaltlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik'te 18 kilometre uzunluğundaki Haspınar-Kozan-Bozdağan mahalleleri grup yolunu asfaltlıyor.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya genelinde asfaltsız yol bırakmamak için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler son olarak Serik ilçesi Haspınar-Kozan-Bozdağan mahalleleri grup yolunu sathi asfaltla kaplamak için kolları sıvadı. Öncelikle güzergah üzerinde altyapı çalışmaları tamamlayan ekipler, yola dolgu malzemesi sererek, uzun ömürlü olması için sıkıştırdı. Altyapı çalışması tamamlanan kısımlar vakit kaybetmeksizin asfaltlanmaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları denetleyerek, bilgi aldı.

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