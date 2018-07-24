Serik kapalı pazar yerinde geri sayım

Serik Belediyesi tarafından Kökez Mahallesi’nde yaptırılan pazar yeri hem pazarcı esnafının hem de Serik halkının daha rahat ve hijyenik koşullarda alışveriş yapma imkanı sağlayacak. Cuma günleri pazar yeri olarak kullanılacak alan, diğer günlerde otopark olarak hizmet verecek.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da 500 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde yapılan ve Serik halkına uzun yıllar hizmet verecek olan modern kapalı pazar yeri inşaatını inceledi. Çalık, "Önceliğimiz vatandaşlarımızın ne istediğidir ve ihtiyaçlarının ne olduğudur. Bir projeye başlamadan önce kalıcı ve uzun soluklu çözümlerle gelecekte sorunsuz bir şehir oluşturmanın hesaplarını yapıyoruz. Bu projemizle birlikte halkımız gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilecekleri ortama kavuşacak. Ayrıca pazarcı esnafımız da vatandaşa daha rahat ve sağlıklı bir ortamda hizmet verecek. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

“Artık pazar alışverişleri keyfe dönüşecek”

Yaklaşık 1 ay içerisinde hizmete girecek olan yeni pazar yerini çok amaçlı olarak vatandaşların hizmetine sunacaklarını aktaran Başkan Ramazan Çalık, "Kapalı pazar yerlerimizle artık dağınık alışveriş görüntüsüne son vermiş olacağız. Vatandaşlarımızın pazar alışverişleri bu sayede keyfe dönüşecek. Kapalı pazar alanı, cuma günü halkımızın pazar alışverişini, diğer günlerde ise otopark olarak kullanabileceği çok amaçlı bir kapalı alan olacak. Hem pazar sorununu hem de otopark sorununu çözmüş olacağız. Ayrıca 7’den 70’e halkımıza daha rahat bir yaşam alanı sunmak için yakın zamanda hizmete girecek olan gençlik merkezi ve 2019 yılı içerisinde tamamlanacak olan sinema, tiyatro, toplantı gibi kültür etkinliklerin yapılacağı Kültür Merkezini de ilçemize kazandırmış olacağız" diye konuştu.