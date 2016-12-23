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23 Aralık 2016 12:08

Serik Kız Deresi’nde ikinci etap çalışmaları başladı

Serik Kız Deresi’nde ikinci etap çalışmaları başladı

23 Aralık 2016 12:08

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Serik ilçesie’nde başlattığı ‘Kız Deresi Projesi’nin ikinci etap çalışmaları başladı. Proje kapsamında yağmur suyu drenaj hattı çalışmaları devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 8 milyon liraya mal olan ilk etap çalışmalarında Serik Kız Deresi’nde bin 100 metre yağmur suyu kutu menfezi yaparak üzerini kapatmıştı. Toprakla dolgu yapılan dere üzeri asfaltlanarak, bisiklet yolları, cep oto parkları, geniş kaldırımları ve aydınlatması ile Serik’e yeni bir cadde kazandırılmıştı.
Yatırım bedeli 4.5 Milyon lira
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ASAT Genel Müdürlüğü Serik Kız Deresi Projesi’nin ikinci etap çalışmalarını başlattı. 4 milyon 408 lira yatırım bedelli proje kapsamında dereye bin 100 metre daha kutu menfez şeklinde yağmur suyu drenaj hattı inşa ediliyor. Proje tamamlandığında bölgedeki yağmur suyu sorun olmaktan çıkarken, dere üzeri kapatılıp ilk etapta olduğu gibi cadde olacak. Çalışmalar 2017 Mayıs ayında tamamlanacak.



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