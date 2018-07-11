Serik Kız Dersi Parkı yenilendi

Serik Belediyesi önünde bulunan Kız Dersi Parkı yenilenerek halkın hizmetine sunuldu. Serik Kız Deresi Parkı, tamamen granit taşla kaplanan zemini ve estetik taş döşemeleri ile modern bir hale getirildi. Led aydınlatmaların kullanıldığı alanda ağaçlandırma, oturma bankları ve süs havuzları halkın ve esnafın büyük beğenisini kazandı. Daha önce başlatılan çalışmalar ile baştan aşağı yenilenen Atatürk Caddesi ile Çınaraltı Meydanı’nda başka bir bölgeye taşınan Jandarma Karakolu ile yeniden inşa edilecek olan Merkez Camisinin tamamlanmasıyla ilçe meydanı tamamen yenilenmiş olacak.

İlk olarak Kız Deresi’nin üzerinin kapatılması sağlanan ilçede gidiş geliş yolları ile de ulaşıma farklı bir çözüm getiren Serik Belediyesi, yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kız deresi parkının ikinci etabında ise pergolalar, çocuk oyun alanı ve süs havuzları ile ilçe modern kent yaşamına uygun hale getirilmiş olacak.

“Serik, artık şehir kimliğine bürünmüştür”

Yollar, sosyal donatı alanları, parklar, alt - üst yapılar ve daha birçok alanda büyük bir değişime imza attıklarını belirten Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, “İlçemizi adeta baştan aşağı yeniden inşa ettik. Tüm mahallelerimizde cadde ve sokaklarımızda yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarımızla vatandaşlarımıza daha güvenli bir yaşam alanı sunduk. Bunun yanında halkımızın sosyal yaşamına renk getirecek alanlar, aileleriyle rahatça gezip dinlenebileceği parklar oluşturmaya da devam ediyoruz. Serik artık şehir kimliğine bürünmüştür. Bunun devamı için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.