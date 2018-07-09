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09 Temmuz 2018 16:40

Serik Merkez Cami yenileniyor

Antalya’nın Serik İlçesi’nde yaklaşık 70 yıllık geçmişi olan ve her geçen gün yıpranmışlığından dolayı risk teşkil eden Merkez Cami, yenilenmesi için yıkıldı.

Serik Merkez Cami yenileniyor

09 Temmuz 2018 16:40


Serik’te 13 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde yapmış olduğu ziyaret sırasında yenilenmesi konusunda talimat verdiği Merkez Camii yıkım çalışmaları başladı. Caminin yıkılmasıyla ilgili çalışmaları Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan ve İlçe Müftüsü İbrahim Keser ve vatandaşlar takip etti.



Çalık: “İlçemize yakışan bir camiye kavuşacağız”


Bin 700 metrekare alan içerisinde yaklaşık bin kişilik cemaatin ibadet edebilmesi için tasarlanan camide, Kur’an Kursu, şadırvan da yapılacak. Serik’te vatandaşların ibadetlerini daha rahat yapmalarına imkân sağlamak için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Çalık, “Cumhurbaşkanımızın ilçemize ziyareti sırasında, merkez camimizin daha modern bir hale dönüştürülmesi için verdiği talimatı yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayede inşallah ilçemize yakışan bir camiye kavuşmuş olacağız. Emeği geçen herkes den Allah razı olsun. Ayrıca caminin alt katında bulunan esnafımızın da mağdur olmasını engelledik. Yeni camimiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun. İnşallah açılış için de Cumhurbaşkanımızı davet edeceğiz” dedi.




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