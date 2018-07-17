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17 Temmuz 2018 13:25

Serik Sanlı Yaylası yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya-Isparta sınırında yer alan Serik ilçesi Sanlı Yaylası yolunda asfalt çalışması başlattı.

Serik Sanlı Yaylası yolu asfaltlanıyor

17 Temmuz 2018 13:25


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın asfalt seferberliği aralıksız sürüyor. Antalyalıların yaz aylarında yoğun olarak kullandığı yaylalara ulaşımı kolaylaştırmak için Torosların zirvesinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda Serik ilçesi Sanlı Yaylası yolunda asfalt çalışması başlatıldı.


Bir ucu Isparta sınırına dayanan ve daha önce alt yapısı tamamlanan 12 kilometre uzunluğundaki yayla yolunu sathi asfaltla kaplıyor. Çalışmalar, yayla sakinleri tarafından sevinçle karşılandı. Daha önce toprak yoldan ulaşım sağladıklarını belirten vatandaşlar, asfalt çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.


Başkan Danışmanı İsa Akdemir, beraberinde Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Etli, Serik Belediyesi Meclis Üyesi Recep Büyükgebiz ve AK Parti Serik İlçe Başkanı Hasan Kozan ile birlikte çalışmaları denetledi.




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