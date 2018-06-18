Serik ve Korkuteli’de asfalt çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı altyapı ekipleri, Serik ilçesi Sanlı yayla yolunda genişletme çalışmaları yaparak, ihtiyaç duyulan bölgelere büz koydu. Altyapısı tamamlanan 12 kilometre uzunluğundaki yol filler malzemesi serilerek, asfalta hazır hale getirildi. İlçelerdeki yol yapım maratonuna ara vermeden devam eden ekipler Korkuteli İlçesine bağlı 16 kilometrelik Datköy- İmecik grup yolunda altyapısı tamamlanan bölümde sathi kaplama asfalt çalışmaları başladı.

Eş zamanlı çalışma

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İsa Akdemir, “Büyükşehir Belediyesi olarak mahalle yollarını yaptığımız gibi yayla yollarını da yapıyoruz. Antalya’nın her ilçesinde eş zamanlı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Serik Sanlı yayla yolu Isparta sınırına dayanıyor. Çalışmalarımız bittiğinde vatandaşlarımız daha güvenli yollarda yaylalarına gidebilecekler. Öte yandan Korkuteli Datköy-İmecik grup yolunda yol altyapı çalışmalarımızı tamamladıktan sonra sathi asfalt kaplama işlemine geçtik. Buradaki çalışmalarımız kısa zamanda tamamlanacak. Serik ve Korkutelili vatandaşlarımıza hayırlı olsun ”dedi.