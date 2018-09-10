Serikli güreşçiler tarihi Elmalı güreşlerinde, 1 birincilik, beş üçüncülük elde etti.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 666.ncısı düzenlenen Elmalı Yağlı Pahlivan Güreşleri'nde Serikli gençler elde ettiği derecelerle büyük bir başarıya imza attı.

Ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Elmalı ilçesindeki gerçekleştirilen organizasyona 72'si başpehlivan, bin 600'ün üzerinde güreşçi katıldı.

Dünya'nın en eski spor organizasyonlarından biri olan ‘Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşlerini, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Dünya Etno Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Antalya Ak Parti Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık ve diğer ilçe belediye başkanları ile birlikte çok sayıda güreş sever izledi.

Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda Serik Belediyesi güreş takımı başpehlivanı Ali Gürbüz ile İsmail Balaban arasındaki yarı final mücadelesi ise tarihe geçti. Gürbüz, sağanak yağış altında 2 saat 15 dakika süren mücadelenin sonunda İsmail Balaban'a yenilerek üçüncü oldu. İsmail Balaban, finalde, Nedim Gürel'i eleyen Orhan Okulu ile karşılaştı. 2 saat 15 dakikalık yarı finalin yorgunluğunu finalde hisseden İsmail Balaban, güreşe devam edemeyince Orhan Okulu şampiyonluğa ulaştı. Kırkpınar'ın son başpehlivanı Orhan Okulu, Elmalı Yağlı Güreşleri'nde üst üste 6. kez şampiyon oldu.

Serikli güreşçiler ise Tarihi Elmalı güreşlerinde, 1 birincilik, beş üçüncülük elde etti. Başpehlivan Ali Gürbüz üçüncü, deste büyük boy da Osman kan birinci, Ali Kan üçüncü, baş altında İlhan Kırmızı Kan üçüncü, büyük ortada Bayram Aslantaş üçüncü, deste orta boyda ise Hasan Güler üçüncü oldu.