Serikli pehlivanlardan yeni başarılar

Muğla Köyceğiz’de bu yıl 6.’sı düzenlenen geleneksel yağlı Güreşlerde Serik Belediyesi Güreş Takımı iki birincilik, üç ikincilik ve iki üçüncülük elde etti. Köyceğiz Yağlı Güreşleri’nde Serik Belediyesi’nin yeni Başpehlivanlarından Ali Gürbüz ikinci, Okan Acar üçüncü oldu. Büyük ortada Bayram Aslantaş ikinci, Ahmet Ercan üçüncü oldu. Deste büyük boyda Ali Kan birinci olurken, Osman Kan ikinci, Tozkoparan’da Ramazan Çilengir de elde ettiği başarısıyla birincilik kürsüsüne çıktı.

Gebze Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 24’.sü düzenlenen Geleneksel Hünkâr Çayırı Yağlı Güreşlerinde 14 boyda yaklaşık 800 güreşçi katıldı. Bu sezon Serik Belediyesi adına çıktığı ilk er meydanında başpehlivanlığı unvanını elde eden Ali Gürbüz, Gebze’de çıktığı er meydanında da finalde ki rakibi Salih Erinç’i mağlup ederek, ikinci kez başpehlivanlığa ulaştı. Ayrıca küçük orta büyük boyda Enver Yörük de üçüncü oldu.

Manisa Akhisar Çağlak Festival Güreşlerinde kol bağlayan diğer Serik Belediyesi güreş takımı sporcularından Hasan Borucu baş altında ikinci, Volkan Gök küçük orta küçük boyda üçüncü, Deste büyük boyda Osman Kan birinci ve Ali Kan ikinci oldu.