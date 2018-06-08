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08 Haziran 2018 13:25

Serik’te 15 bin kişilik iftar

Antalya Serik Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Gönül Sofrası’ İftar Buluşmasına yaklaşık 15 bin kişi katıldı.

Serik’te 15 bin kişilik iftar

08 Haziran 2018 13:25


Serik Belediyesi tarafından mahallelerde kurulan gönül sofralarının en büyüğü olan “Büyük İftar Buluşması” Atatürk Caddesi üzerine kuruldu. İftar sofrasında şehit aileleri ile gazi yakınlarının yanı sıra yetim ve öksüz çocukları da katıldı. İftara AK Parti Milletvekili adaylarından Mustafa Köse, Kemal Çelik, Esma Balaban, Kaymakam Haluk Şimşek ve yaklaşık 15 bin kişi katıldı. İftar öncesi Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık tüm masaları dolaşarak, vatandaşlarla selamlaştı.


İftara katılan vatandaşlara teşekkür eden Çalık, “Birlik ve Beraberliğimizin en büyük kanıtı olan bugünde gönül soframızda bir kez daha vatandaşlarımızla buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugün burada Serik’imizin tüm mahallelerinden ve ilçe dışından 7 den 77’ye vatandaşlarımızla birlikte iç içeyiz, gönül gönüleyiz. Her zaman dediğimiz gibi Serik her şeyin en iyisine layık. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren gerek hükümetimiz gerek bizler her zaman olduğu gibi sizler için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.




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