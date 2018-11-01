Serik'te çevre için temizlik çalışması

Serik Belediyesi görüntü kirliliğini önlemek ve daha temiz yaşanabilir bir çevre oluşturmak için Serik'te birçok projeye imza attı. Saatli Çöp Toplama, Mahalle Pazarlarında çöp poşeti dağıtımı, Temiz Çevre Temiz Toplum için çöp konteyneri dağıtımı, Ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması, Boş arazi parsel temizliği, Cami temizliği, Atık pil toplama projeleri hayata geçirildi.

Çalık; “Gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmak istiyoruz”

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmak için çalıştıklarını söyledi. Çalık, “Çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için ilçemizde 'Çöp vakti uygulaması' başlattık. Atatürk Caddesi ile Yaşar Uçar Caddesi'nde bırakılan çöpler birikmeden vaktinde toplanarak, görüntü kirliliği oluşmasının önüne geçtik. Halk Pazarlarında ise Pazar esnaflarımıza çöp poşeti dağıtımında bulunarak, vatandaşlarımızın daha sağlık ortamlarda alışveriş yapma imkânı sağladık. İlçe genelinde Organik atıkların etrafa yayılmasını önlemek için 2 bin 697 adet Çöp Konteyner dağıtımı yaptık. Aynı zamanda rutin olarak, yaz aylarında yangın vb. tehlikelerin önüne geçebilmek adına boş arazi parsel temizliği, kış mevsimi öncesi sel taşkın gibi afetlerin olmaması için dere, arık, şarampol, yağmur kanalı ve mazgal temizliği yapıldı” dedi.

“Atık pil toplamada, iki yılda birincilik elde ettik”

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla tüm okullarda da proje başlattıklarını kaydeden Çalık, “geleceğimiz olan çocuklarımızı bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler ve kampanyalar düzenliyoruz. Proje sayesinde, ambalaj atıkları geri dönüşüme kazandırıldı. Antalya genelinde yapılan Atık pil toplama yarışmalarında son iki yılda birincilik kazanıldı. Dört yılda ise toplam 3 bin 8 kilogram atık pil toplandı.”

“İbadethanelerin temizliğine önem veriyoruz”

İlçede bulunan ibadethanelerinde temizliğine son derece önem verdiklerini belirten Çalık, “Vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri içinde düzenli olarak 152 camimizde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca 15 adet 4-6 yaş grubu Kur'an Kursunun da temizliği ekiplerimiz tarafından yapılıyor” diye konuştu.