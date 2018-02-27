Serik’te “‘Gelecek İçin Geri Dönüşüm” projesi

Serik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 2015 yılında başlatılan “Ambalaj atıkları çöp değildir. Geri dönüşüme kazandıralım” konulu eğitim çalışmaları kapsamında ana sınıfı öğrencileri topladıkları atıkları teslim etti.

Serik Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Okudan, “Ağaç yaş iken eğilir sözünden yola çıkarak, Belediye olarak 3 yıldır çocuklarımızda çevre bilincini oluşturmak için ilçemizde bulunan tüm okullarımızda geri dönüşüm çalışmaları yapıyoruz. Bugün burada bizlerle birlikte bulunan minik yavrularımız, verdiğimiz eğitimler sayesinde topladıkları çöpleri, geri dönüşüme kazandırılması için öğretmenleri eşliğinde gelip, teslim ettiler. Bizde onlara verdiğimiz eğitimin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadık” dedi.

Serik Belediyesi “Gelecek İçin Geri Dönüşüm” eğitimleri kapsamında ilçe genelinde toplam 25 bin 292 öğrenciye ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve ekonomiye tekrar kazandırılması konusunda eğitim verdi.