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02 Ağustos 2018 12:27

Serik’te Gençlik Merkezi gün sayıyor

Serik Belediye Başkanı Prof.

Serik’te Gençlik Merkezi gün sayıyor

02 Ağustos 2018 12:27

Dr. Ramazan Çalık’ın seçim vaadinden biri olan Gençlik Merkezi tamamlanma aşamasına geldi. Kısa zamanda hizmete girmesi planlanan gençlik merkezinde ise çok amaçlı salonlar, derslikler, kütüphane, sentetik halı saha, tenis kortu, yürüyüş yolu, koşu pisti, güreş salonu, resim, müzik, bilgisayar, zeka oyunları salonları, kafeterya gibi bölümler bulunuyor.


Serik için geleceğe taşıyan adımlar atarken, eğitime de özellikle önem verdiklerini belirten Başkan Çalık; “Gençlik merkezi sayesinde gençlerimiz, müzik, tiyatro, bilgisayar veya teknolojik alanlarında kendilerini hem geliştirecek hem de eğlenip vakit geçirebilecek. Serik’te sosyal ve kültürel alanda birçok organizasyona ev sahipliği yapacak olan bu önemli yatırımın kazandırılmasında başta, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Milletvekillerimize, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’e ve Ak Parti İlçe Başkanımız Hasan Kozan ile projeye destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. İlçemize, gençlerimize hayırlı olsun” dedi




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