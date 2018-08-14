Serik’te ‘Kızderesi Parkı Projesi’ tamamlanıyor

etabı tamamlandı.

Serik’in Çınaraltı meydanından başlayıp 9 Mart parkına kadar olan Kızderesi Parkı’nın yıkılarak yerine yeşil alanlar, oturma birimleri, pergolalar, çocuk oyun alanı ve kuru havuz yapılması planlanıyor. İki etaptan oluşan projenin ilk etabı geçtiğimiz günlerde tamamlandı ve halkın hizmetine sunuldu. Oldukça modern çizgilere sahip projenin ilk etabı vatandaşlardan ve esnaftan tam not aldı. Serik Belediyesi ekipleri hiç zaman kaybetmeden planlanan projenin bir sonraki etabına geçerek çalışmalara başladı.

Çalık: “ Serik’i adeta yeniden inşa ediyoruz”

Yakın zamanda tamamen bitirilerek hizmete sunulacak projenin çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Ramazan Çalık, “Yaptığımız projeler ile ilçemizi adeta yeniden inşa ediyoruz. Yollar, sosyal donatı alanları, parklar, alt - üst yapılar ve daha birçok alanda devrim gibi değişimler yaparak Serik’imizi hak ettiği konuma kavuşturuyoruz” dedi.