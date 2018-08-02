Kur’an kursu eğitim programında, Kuran-ı Kerim, itikat, ibadet, ahlak eğitimleri veriliyor. Günün belli bir bölümünü eğitimle geçiren öğrencilere çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunuluyor. Çocuklar, daha sonra belediyenin sosyal tesislerinde yüzme, voleybol, futbol ve film gösterimi gibi bir dizi etkinlikle doyasıya eğlenip stres atıyorlar.

Çalık: " Gençlerimizin geleceğe ışık tutmasını istiyoruz"

Yaklaşık 3000 öğrencinin yer aldığı proje hakkında konuşan Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan Çalık; “Uzun zamandır gerçekleştirmek istediğimiz projelerden birisi de ilim öğrenmek isteyen gençlerimizin eğitimlerini daha eğlenceli hale getirmekti. Sosyal tesislerimizde ilçe müftülüğümüz ile beraber düzenlediğimiz etkinlikte çocuklarımız artık hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bundan sonra da kültür, sanat ve spor gibi etkinliklerle gençlerimizin geleceğine ışık tutarak onların her zaman yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Gelenek - görenek ve inançlarına bağlı bilim yapan bir nesil bizleri muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacaktır.” dedi.

Kasar: " Bilgili ve ahlaklı bir nesil yetiştiriyoruz"

Serik İlçe Müftüsü İbrahim Keser ise yaptığı açıklamada; “ Biz Çocuklarımızın dini bilgilerini öğrenmesinin yanında sosyalleşmesini ve çocukluklarının gereği gibi zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Her gencimiz bizim için çok değerli amacımız bu gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutarak ilim sahibi bilim sahibi ve ahlaklı bir nesil yetiştirmek. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum kendisi bizlere her konuda yardımcı oluyor. Bu uygulama ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve yedi yıldızlı kurslarımızla çocuklarımızı hem eğitiyor hem de eğlendiriyoruz.” dedi

Bu proje ile çocukların, öğrenme eylemini eğlenceli hale getirmek ve ilgi, alakayı artırmak amaçlanıyor.