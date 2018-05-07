Diğer
Kategoriler
07 Mayıs 2018 18:11

Serik’te Mehteranlı Hıdırellez kutlaması

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Hıdırellez Şenliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Serik’te Mehteranlı Hıdırellez kutlaması

07 Mayıs 2018 18:11


Serik’e bağlı Kadriye Mahallesinde düzenlenen Hıdırellez Şenliğine Belediye Başkanı Ramazan Çalık ta katıldı. Etkinlikte Serik Belediyesi tarafından kurulan Mehteran takımı da marşlarla etkinliğin coşkulu geçmesini sağladı.


Etkinlikte Türk adet gelenek ve göreneklerine her zaman sahip çıkılması gerektiğini belirten Başkan Çalık, ‘‘Bir milleti var eden değerler, yaşandıkça ve yaşatıldıkça milletin birliği pekişir. Bizler geçmişten aldığımız geleneklerimizi gelecek nesillere, milli beraberliğimizi manevi duygularla bir bütün olarak yaşayarak aktarmaya devam etmeliyiz’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç