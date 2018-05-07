Serik’te Mehteranlı Hıdırellez kutlaması

Serik’e bağlı Kadriye Mahallesinde düzenlenen Hıdırellez Şenliğine Belediye Başkanı Ramazan Çalık ta katıldı. Etkinlikte Serik Belediyesi tarafından kurulan Mehteran takımı da marşlarla etkinliğin coşkulu geçmesini sağladı.

Etkinlikte Türk adet gelenek ve göreneklerine her zaman sahip çıkılması gerektiğini belirten Başkan Çalık, ‘‘Bir milleti var eden değerler, yaşandıkça ve yaşatıldıkça milletin birliği pekişir. Bizler geçmişten aldığımız geleneklerimizi gelecek nesillere, milli beraberliğimizi manevi duygularla bir bütün olarak yaşayarak aktarmaya devam etmeliyiz’’ dedi.