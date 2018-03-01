Serik’te “Metro Canavarı” sahnelendi

Serik Belediyesi tarafından organize edilen “Metro Canavarı” tiyatro oyunu tiyatro severlerin büyük beğenisini kazandı. Tiyatro etkinliğini Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile birlikte Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü izledi. Yönetmenliğini Selahattin Taşdöğen’in yaptığı tiyatro oyununda Selahattin Taşdöğen, Mihriban Er, Nevin Yılmaz Taşdöğen, Vural Yayan, Mehmet Elmas ve Utku Duman gibi ünlü tiyatrocular rol aldı. Metro Canavarı isimli oyunun konusu, patronunun kirli işlerini öğrenen muhasebeci Numan, büyük bir soygun yapıp hayatına yeni bir yön vermeye karar verir. Büyük şehrin oyunlarına alışamamış Tansel sevgilisiyle kaçmayı planlar. Gazetelerde kim olduğu bilinmeyen bir seri katil haberleri manşetlere yansımıştır. Bir polis gece mesaisinden evine dönmektedir. Trenlerin geciktiği bir metro istasyonunda kesişen yollar hepsinin kaderini değiştirecektir.

Yaklaşık iki saat süren iki perdelik oyunun ardından başkan Çalık’a desteklerden dolayı teşekkür eden Selahattin Taşdöğen, “Başkan zor imkanlar dahilinde bize böyle bir sahne kurdu. Buda onun sanata ne kadar önem verdiğini gösteriyor başkana hem şahsım hem de tüm Serik halkı adına teşekkür ediyorum” dedi.